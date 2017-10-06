لاعب برشلونة في طريقه للرحيل

المواطن ـ وكالات

أصبح النجم الدولي التركي أردا توران أقرب للرحيل عن ناديه برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ حيث إن اللاعب يرغب في الحصول على فرصة لعب أكثر خارج النادي الكتالوني.

وحسب صحيفة “آس” فإن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أخبر أردا توران بأنه خارج خططه خلال الموسم الجاري، وبذلك فإن اللاعب مطالب بالبحث عن نادٍ آخر للانتقال إليه في يناير المقبل، إذا أراد اللعب بانتظام.

ونقلًا عن نفس المصدر، فإن أردا توران بدأ يدرس العروض المقدمة إليه رفقة وكيل أعماله، ويأتي جلطة سراي على رأس الأندية المهتمة بضم اللاعب، لكن أردا توران لا يفضل العودة إلى الدوري التركي في الوقت الحالي.

ويرتبط أردا توران (30 سنة) مع برشلونة بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي لم يلعب أي دقيقة رفقة النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري.







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