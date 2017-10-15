لاعب يقتل زميله خلال مباراة بعد كسر رأسه

المواطن - وكالات

في واقعة مأساوية، فارق تشواريل هودا حارس مرمى فريق بيرسيلا الإندونيسي الحياة، خلال مباراة فريقه أمام بادانج.

وخلال سريان المباراة وبالتحديد في الدقيقة 45، تعرض الحارس البالغ من العمر 38 عاماً، لتدخل مع زميله في الفريق رامون رودريجوز، فارق على أثره الحياة.

وحاول رامون رودريجوز إخراج الكرة لكنه اصطدم بالحارس، الذي تعرض لكسر في الرأس والركبة، ليتم نقله للمستشفى، ولكنه فارق الحياة بعد ساعة من الحادث.

يذكر أن تشواريل هودا يحمي عرين فريق بيرسيلا منذ 1999 حتى الآن، وهو أمر نادر الحدوث في الدوري الإندونيسي.







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