لاكازيتي يرد علي مفاوضات باريس سان جيرمان

المواطن - علي الحمداوي

كشف ألكسندر لاكازيتي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، حقيقة دخوله في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للحصول على خدماته خلال الفترة الماضية عندما كان يلعب لصالح أولمبيك ليون.

وقال مهاجم منتخب فرنسا: «بالفعل تحدثت مع مسؤولين بنادي باريس سان جيرمان، ولكن المفاوضات انتهت سريعًا، لأنني كنت مقتنعًا بعدم اللعب لأي نادٍ في فرنسا بخلاف أولمبيك ليون».

وأضاف ألكسندر لاكازيتي: «انضمامي إلى باريس سان جيرمان كان سيساهم في تطور مستواي بشكل كبير، نظرًا لامتلاكه تشكيلة قوية من اللاعبين هذا الموسم».

وواصل لاعب المدفعجية: «لكن أردت خوض تجربة اللعب في مسابقة جديدة لذا قررت الانتقال إلى آرسنال، وخوض مرحلة جديدة مع الفريق اللندني».

وحاول ألكسندر لاكازيتي الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن العقوبة الموقعة على الروخي بلانكوس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حالت دون ذلك.

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم، النادي الإسباني بمنعه من تسجيل لاعبين، بعدما وقّع من قِبل مع لاعبين دون السن مخالفاً اللوائح الدولية؛ مما دفع ألكسندر لاكازيتي للانضمام لفريق آرسنال الإنجليزي.







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