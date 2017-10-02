لاكازيت: سأحاول إقناع جريزمان بالانتقال إلى آرسنال

المواطن ـ وكالات

أكد مهاجم آرسنال الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت أنه يريد إقناع مواطنه وصديقه أنطوان جريزمان بالانتقال إلى آرسنال الصيف المقبل، في حالة قرر اللاعب الرحيل عن ناديه أتلتيكو مدريد.

وقال لاكازيت في تصريحاته لمجلة “Match of the Day”: “جريزمان أقرب زميل لي في عالم كرة القدم، نحن أصدقاء مقربين ونحظى بالكثير من المرح عندما نكون معاً”.

وتابع بقوله: “أنا ألقبه بـ جريزي وهو يلفبني بِـ لاكاز، عندما يزورني أنطوان (جريزمان) في لندن سأطلب منه الانتقال إلى آرسنال، سأحاول إقناعه بالأمر لأن مزاملته في النادي أيضاً سيكون أمراً مثيراً”.

ويرتبط أنطوان جريزمان (26 سنة) مع أتلتيكو مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي كان أقرب للانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي لولا قرار اللاعب البقاء مع ناديه بعد تثبيت عقوبة منع أتلتيكو مدريد من التعاقدات.







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