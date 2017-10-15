لجنة التراخيص للمعترضين: أمامكم 3 أيام لا غير

المواطن - الرياض

أكد محمد السليم، رئيس لجنة التراخيص السعودية، أن الاستئناف حق مشروع للأندية التي فشلت في الحصول على الرخصة الآسيوية، خلال 3 أيام من تاريخ صدور القرار، مشدداً على أن الجميع يعمل لأجل الأندية.

وقال رئيس لجنة التراخيص لبرنامج أكشن يا دوري: «بعض الأندية لم تستوفِ بعض المعايير غير المالية للمشاركة الآسيوية، والمؤكد حالياً الهلال والأهلي فقط».

وأضاف محمد السليم: «وصلتنا أخبار برغبة الباطن والرائد للاستئناف، والملاحظات المالية نرفعها للاتحاد السعودي، ووصول الهلال للنهائي الآسيوي سيضمن لنا 3 مقاعد ونصف في دوري أبطال آسيا».

وزاد رئيس لجنة التراخيص السعودية: «هناك مبلغ مالي وتشجيعي من اتحاد الكرة السعودي للأندية التي تحصل على الرخصة الآسيوية».

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أصدرت بيانًا يوضّح ما توصلت إليه لجنة تراخيص الأندية وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017-2018.

وقررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي، بعد استيفائهم للشروط المحددة من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.







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