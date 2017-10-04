لحفظ النعمة.. أمانة الشرقية تبرم اتفاقية لتدوير الطعام

المواطن - الشرقية

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم للاستفادة من فائض الطعام المهدر مع جمعية إطعام وشركة تدوير المتخصصة في إعادة تدوير الطعام وتحويله إلى أسمدة عضوية, وذلك ضمن مبادرة حفظ النعمة التي أطلقتها أمانة الشرقية أخيراً.

ووقع الاتفاقية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير, والرئيس التنفيذي لشركة تدوير هشام الجبر، والأمين العام لجمعية إطعام المهندس عبدالعزيز النغيثر، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مصنع للاستفادة من بقايا الطعام في إنتاج الأسمدة العضوية في مدينة الدمام تصل طاقته الاستيعابية إلى 6000 طن من الأسمدة سنوياً.

ويسهم المشروع في الاستفادة من مخلفات الهدر الغذائي الذي يصل إلى 13 مليون طن من الأغذية سنوياً تشكل 26% من الاستهلاك الغذائي في المملكة حسب تقرير وزارة الزراعة, حيث يجري دفن أو حرق المخلفات في مكبات النفايات, مما يسبب زيادة في النفايات الصلبة وتفاقم مشكلتها البيئية, بالإضافة إلى التكاليف والخسارة على الاقتصاد المحلي.

وأوضح المهندس الجبير أن مشروع تدوير الطعام يحقق أهداف مبادرة حفظ النعمة، التي أطلقتها الأمانة مسبقاً، إذ تهدف إلى التوعية بالمحافظة على النعمة وتقليل الهدر، إضافة إلى تخفيض كميات النفايات الصلبة بالمدفن الصحي التابع للأمانة، مؤكداً دعمه أي مبادرات توعوية أو عملية تسهم في حفظ النعمة ورفع الوعي البيئي.

من جانبه بيّن المهندس النغيثر أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في حفظ النعمة التي لا يستفاد منها كغذاء للإنسان، وتقليل هدر الطعام، وتحقيق أهداف ما تقوم عليه جمعية إطعام من برامج وخطط توعوية، مؤكداً دعمه لمثل هذه المبادرات الخلاقة, التي تسهم في حفظ النعمة واستغلال الموارد.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تدوير هشام الجبر، أنه سيتم افتتاح المصنع الأول للشركة في عام 2018 في مدينة الدمام، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 طن سنوياً ، إذ سيتم التوسع في السنوات المقبلة في المدن الرئيسية الأخرى ، وذلك بعد تقييم التجربة والاستفادة من الخبرات.







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