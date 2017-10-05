لعبة بلاستيكية تسد مجرى تنفس طفل في العاشرة

المواطن - واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في تبوك من إنقاذ حياة طفل، يبلغ من العمر 10 أعوام، ابتلع لعبةً بلاستيكية صغيرة الحجم؛ مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس لديه.

وكان الطفل قد تم تحويله من مستشفى ضباء، وهو يعاني من ضيق في التنفس وصعوبة في الكلام، وبإجراء الفحوصات الفورية والأشعة له تبين وجود جسم غريب داخل الجهاز التنفسي.

وعلى الفور تم إدخال الطفل غرفة العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية وتم استخراج الجسم الغريب، وحالة الطفل الصحية جيدة ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى خلال الشهر المنقضي 138 عملية جراحية منها 71 عملية ضمن جراحات اليوم الواحد.







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