لقاءان هامان للجبير.. الأول مع لافروف والثاني مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي

المواطن - واس

استقبل وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، أمس الأربعاء، في قصر ضيافة وزارة الخارجية الروسية بمدينة موسكو وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا.

وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري.

كما التقى الجبير رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مقر المجلس بالعاصمة موسكو، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا.