للبحث عن علاقة تكاملية.. الشورى يستقبل إعلاميين وكتابًا

المواطن - جدة

استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمكتبه في مقر المجلس بالرياض، اليوم الاثنين، عددًا من الإعلاميين والكتاب المشاركين في جلسة الحوار الرابع (العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى ولإعلام)، التي نظمها المجلس ضمن إستراتيجيته الإعلامية والاتصالية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

ورحب رئيس المجلس في بداية الاستقبال بضيوف المجلس، وقدم لهم نبذة عن مهام المجلس، والدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به ولجانه المتخصصة، مشيدًا بدور الإعلاميين وكتاب الرأي والمثقفين في طرح الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، خصوصًا في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود وتقديم الرؤى المخلصة التي تسهم في مستقبل أفضل لبلادنا.

وأكد حرص المجلس على تعزيز العلاقة بين مجلس الشورى وأفراد المجتمع، فالمواطن هو هدف مجلس الشورى، ودائمًا يسعى بتركيز تام على مناقشة احتياجات المواطنين وقضاياهم الملحة.

وأضاف أن المجلس بشكل عام عمل جاهدًا على دراسة القضايا الوطنية الملحة، وسعى إلى تحسين الأداء لمختلف الجهات الحكومية، كما عمل على إحداث نقلة نوعية في المجال التنظيمي عبر سن عدد من الأنظمة أو تعديل القائم منها، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب نظامه.

وأشار الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في صناعة القرار، مؤكدًا حرص المجلس على التواصل مع المواطنين واستقبال العرائض والرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية.

وأكد أن المجلس يتطلع إلى أن يكون للإعلاميين وكتاب الرأي والمثقفين دور مهم في الإستراتيجية الإعلامية والاتصالية للمجلس عبر التواصل والشراكة بما يبرز مواقفنا الوطنية، لافتًا إلى أن المجلس يستفيد من النقد البناء، الذي يفيد المجلس في تقويم عمله ومعرفة مكامن التقصير.

ولفت إلى ما يحظى به مجلس الشورى من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس تحظى باهتمامهما ويؤخذ بمعظمها حسب ما يرى فيه ولي الأمر مصلحة.

وحضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان وعدد من أعضاء المجلس.

ومن جهة أخرى، أكد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، على اهتمام مجلس الشورى بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى آرائهم عبر آليات حديثة، كما أكد اهتمام المجلس بما يطرحه الإعلاميون والكتاب من موضوعات تهم الوطن والمواطن.

وجاء ذلك في كلمة لمعاليه افتتح بها جلسة الحوار الرابع التي نظمها مجلس الشورى اليوم بعنوان: (العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام)، وذلك ضمن إستراتيجيته الإعلامية والاتصالية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها عدد من الإعلاميين والكتاب.

وفي بداية الجلسة رحب الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بضيوف المجلس من المثقفين وكتاب الرأي، وقدم لهم لمحة موجزة عن مهام المجلس، والدور التشريعي والرقابي الذي ينهض به.

كما استعرض أبرز مرتكزات الإستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس مؤخرًا، مؤكدًا اهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مبينًا أن المجلس ينظم هذه الجلسة من منطلق إدراكه لأهمية الدور الوطني والمسؤول الذي يضطلع به الإعلاميون والمثقفون وكتاب الرأي في المجتمع.

بعد ذلك فتح مساعد رئيس المجلس جلسة الحوار التي تركزت على التعريف بالأدوار الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى، وتحديات التغطيات الإعلامية للقضايا والموضوعات الشورية، والمعالجات المهنية في وسائل الإعلام للقضايا الشورية، والمبادرات المقترحة لتطوير العلاقة بين مجلس الشورى والإعلام.

وأجاب الأعضاء على تساؤلات الإعلاميين ومقترحاتهم حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين بشكل عام والمختصين من الإعلاميين والكتاب بشكل خاص على نحو يعمل على تعزيز دور المجلس، ويمكن أصحاب الخبرة والاختصاص في تقديم الرؤى والمقترحات بما يسهم في الارتقاء بأداء المجلس وينعكس على مخرجاته.

وأفاد أعضاء مجلس الشورى المشاركون في جلسة الحوار أن المجلس ومنذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتواكب مخرجات المجلس مع الرؤية والخطة.

وطالب الأعضاء- في إجاباتهم على عدد من التساؤلات- كتاب الرأي والإعلاميين بالدقة والمعلومة الصحيحة، وعدم الخلط بين مهام مجلس الشورى ومهام الجهات التنفيذية عند تناول أعمال المجلس، بما لا يدع مجالًا للتأويل أو الإسهام في نقل أفكار أو معلومات غير دقيقة عن مجلس الشورى أحد مؤسسات الدولة التي تحظى بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وأعرب الأعضاء المشاركون عن تقدير المجلس لكل ما يقدم من مقترحات من المواطنين، مشيرين إلى أن المجلس يتقبل النقد البناء والموضوعي القائم على المعلومة الصحيحة والمتوافق مع طبيعة أنظمة المجلس واختصاصاته وصلاحياته وإطار عمله، والتي تؤكد حرص مقدمه على المصلحة الوطنية والنفع العام.







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