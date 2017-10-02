للمرة الأولى.. انطلاق معسكر الأخضر تحت قيادة باوزا

المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الاثنين، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإعدادي، في مدينة الرياض للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مواجهتين وديتين الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا، والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه.

وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر الإقامة للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين، قبل انطلاق معسكر الصقور.

وسيُجري الأخضر السعودي أولى حصصه التدريبية عند السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقه عن الإعلام.

يذكر أن تجمع الأخضر الحالي هو الأول تحت قيادة الأرجنتيني باوزا، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، والذي تولى المهمة خلفاً للهولندي فان مارفيك.







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