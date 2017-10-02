للمرة الأولى في تاريخ الليجا.. ريال مدريد يفوز 100 مباراة على واحد

المواطن - علي الحمداوي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، رقماً قياساً للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، بعدما فاز في الجولة الماضية على نظيره إسبانيول بهدفين دون مقابل.

سبق لريال مدريد الفوز من قبل الفوز على إسبانيول في 99 مباراة قبل أن يسجل نجمه إيسكو هدفين في الدقيقتين 30 و71، ليمنح المرينجي الفوز رقم 100 في تاريخ مواجهات النادي الملكي مع إسبانيول.

وبهذا الفوز الـ 100 في الدوري الإسباني فقط، أصبح ريال مدريد أول فريق في تاريخ المنافسة يحقق 100 فوز على حساب فريق بعينه.

ووصل ريال مدريد للنقطة 14 في المركز الخامس، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، علماً بأن الملكي لعب 7 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

ومن ضمن المفارقات، حقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول في آخر 3 مباريات بنفس النتيجة (2-0)، ولم يخسر الملكي أمام إسبانيول منذ 10 سنوات سوى مرة واحدة.

وكانت آخر خسارة لريال مدريد أمام إسبانيول يوم 20-10-2007، عندما خسر المرينجي بهدفين لهدف، ومن بعدها لم يتمكن أبناء أنجل رودريغيز من تخطى عقب أبناء العاصمة الإسبانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :