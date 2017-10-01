لمياء البراهيم لـ”المواطن”: سعداء بقرار قيادة المرأة ومكافحة التحرش لتأثيرهما الثلاثي

المواطن - محمد الرحيمي - الرياض

عبرت مستشارة الجودة لوكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، الدكتورة لمياء البراهيم، عن سعادتها بالأمر السامي الذي ينص على قيادة المرأة للسيارة، وكذلك قانون مكافحة التحرش الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت، في تصريحات إلى “المواطن“، أن هذين الأمرين طُرحا وأثارا جدلًا ضمن الصفحات الإعلامية وفي أروقة مجلس الشورى السعودي، مشيرةً إلى تغليب المصلحة العامة وهو ما يؤكد الاستمرار قدمًا نحو تحقيق رؤية 2030م، التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابعت لمياء أنهن كنساء سعوديات فإن سعادتهن بهذين القرارين ليس لمضمونهما فقط؛ لأنه يؤثر اقتصاديًّا واجتماعيًّا ودينيًّا؛ وذلك لحاجة المرأة إلى سائق أجنبي وتكلفة استقدامه وأجرته وكفالته والاضطرار للخلوة معه في المركبة أو مع أطفالهن أو مع العمالة النسائية المنزلية.

وأردفت أن إقرار قانون منع التحرش مطلب كبير يحمي المرأة والطفل وكذلك الرجل، منعًا للتعديات اللفظية والجسدية التي تسيء للذوق العام والعرف والدين، والذي هو مطلب مهم في ظل السماح للمرأة بالقيادة لردع من تسول نفسه إضرارها ونشر الفوضى المتوقعة في مقاومة التغيير.

وختمت بقولها: “سعادتنا الكبرى هي بالتحول الوطني الملموس بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين يقودان الدولة الفتية بما أطلق عليه الكثير الدولة الرابعة في تاريخ الدولة السعودية، وهي دولة الحداثة التي رسمت للمرأة السعودية فيها أدوارًا للمشاركة والتمكين، بما تقتضي حاجة العصر، ويحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها، وفق العرف الاجتماعي، وبدون الإخلال بالضوابط الشرعية”.







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