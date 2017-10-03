لهذه الأسباب يدعم غوارديولا انفصال كتالونيا

المواطن - وكالات

فتح بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النارَ على غارسيا ألبيول، عضو البرلمان الكتالوني وحزب الشعب، بسبب رفضه انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

العنصرية

وقال غوارديولا: «كيف يقدم غارسيا ألبيول كمثال جيد وأنه سيدرسنا كيفية التعامل مع الديمقراطية بعد مواقفه مع المسلمين والأفارقة؟! أريد معرفة الدرس الذي سنتعلمه من هذا الرجل».

وكان لغارسيا ألبيول واقعةٌ شهيرة ضد المسلمين، عندما كان عمدة مدينة بالادونا، وألغى قراراً ينص على السماح للمسلمين بالصلاة أثناء المناسبات الدينية في الأماكن العامة.

وطالب عضو البرلمان الكتالوني وحزب الشعب المسلمين بدفع مبالغ مالية من أجل السماح لهم بالصلاة في الأماكن العامة، وهو ما دفع بعض معارضيه إلى اتهامه بالإسلاموفوبيا.

العنف

وقال مدرب متصدر الدوري الإنجليزي حالياً: «العالم بأسره شاهد ما حدث، الانفصاليون كانوا يتعاملون مع موضوع التصويت بسلمية بحتة وطريقة مدنية، لكن لننظر إلى قوات الشرطة الذين يعارضون الانفصال كيف تعاملوا مع الطرف الآخر».

وأضاف بيب غوارديولا: «لقد ضربوا الكبار والصغار، وكسروا أصابع فتاة فقط لأنها كانت ذاهبة إلى التصويت».

الإلغاء

ضربت الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا، كرةَ القدم المحلية في مقتل، بعدما أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، حصيلة المباريات التي تم إلغاؤها حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد المباريات التي تم إلغاؤها 376 مباراة ما بين مواجهات بالدوري المحلي وأخرى ودية، بسبب أعمال العنف التي يشهدها الإقليم بعد محاولة الانفصال عن إسبانيا.

وبلغ إجمالي المباريات التي كان من المقرر لعبها 605 مباريات رسمية في كرة القدم وكرة القدم الخماسية، تم إلغاء 246 مباراة رسمية و130 مباراة ودية.

ونجا فريق برشلونة من قرار الإلغاء، بسبب تبعيته للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولكن المباراة أقيمت دون جمهور على ملعب الكامب نو الواقع داخل إقليم كتالونيا.







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