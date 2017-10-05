مؤتمر السكري الثالث يناقش الأساليب الحديثة للتثقيف الصحي

المواطن - الرياض

نيابة عن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، افتتح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، أمس، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجمعية السكري السعودية الخيرية والذي يستمر لمدة يومين.

وسوف تشهد الفعاليات إلقاء محاضرات وإقامة ورش عمل تستهدف المختصين في مجال مرض السكري، حيث يتم التركيز في هذه السنة على عن داء السكري باللغة العربية.

وسوف يحاضر في المؤتمر عددٌ من استشاري الغدد الصماء والسكري وكذلك المثقفين وأخصائي التغذية، فيما يتوقع حضور أكثر من ٨٥٠ من المرشدين والمرشدات بوزارة التعليم وكذلك الممرضين والممرضات وأفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن الجمعية تركز أعمالها على التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري بالدرجة الأولى في مدارس البنين والبنات لتوعيتهم بمخاطر داء السكري وكيفية الوقاية منه علماً أن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة لتوعية المجتمع، حيث تم تنفيذ برامج ومشاريع تدريبية بلغت 7060 برنامجاً حتى نهاية عام 1438 هـ.