مؤسسات عالمية تتنافس للعمل في البلاد.. المملكة تحصد أولى ثمار رؤية 2030

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تلقت المملكة إشادات واسعة على جهودها المستمرة في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفقًا لرؤية 2030 التي أسس لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العام الماضي، لقيادة الاقتصاد السعودي بعيدًا عن التأثرات المستمرة بمستويات الأسعار الخاصة بالنفط خلال السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، فإن المديرين التنفيذيين لعدد من المؤسسات والبنوك الاقتصادية العملاقة، مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان ويو بي إس وسيتي جروب، أكدوا أنهم يخططون لزيادة عدد العاملين السعوديين بشكل رئيسي في المملكة، حيث تتوقع البنوك الأجنبية فرصا مربحة من ازدهار الخصخصة في البلاد وأسواقها المالية المحررة بشكل متزايد.

وقال وسيم يونان، المدير الإقليمي لشركة جولدمان ساكس، إن بنكه قد يضاعف عدد موظفيه السعوديين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين تخطط شركة يو بي إس لمضاعفة القوى العاملة في الرياض خلال السنوات القادمة، كما بات من الواضح عزم جي بي مورغان على زيادة عدد العاملين في المملكة بنحو 50٪ لتصل إلى 100 شخص خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يجعل مكتب الرياض في البنك بنفس حجم مقره الإقليمي في دبي.

ومن جانبها، تعكف مؤسسة سيتي جروب في الوقت الحالي على توظيف ما يصل إلى 15 موظفًا في مكتبها الذي أعيد افتتاحه حديثًا في الرياض، وذلك سعيًا وراء الفائدة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الرياض بشكل رئيسي على مدار العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أبو ظبي، البنك الضخم الإقليمي الذي تم تشكيله من اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، إن افتتاح شركة سعودية يلقى اهتمامًا كبيرًا على المدى المتوسط.

وتأمل البنوك الدولية في الحصول على مجموعة كبيرة من قوائم البورصة وعمليات الخصخصة والتمويل التي وعدت بها رؤية 2030، وهي خطة لتحويل أكبر دولة في منطقة الخليج من اقتصاد يعتمد على النفط في القطاع العام إلى قطاع خاص متنوع.

ويرغب المصرفيون أيضا في أن يؤدي تحرير أسواق الأسهم السعودية وقوائم الأسهم الكبيرة مثل أرامكو السعودية إلى إغراء المستثمرين الدوليين والمحليين في السوق، مما يخلق فرصًا لمبيعات البنوك والأعمال التجارية.

ولم يشر السيد يونان إلى عدد الأشخاص الذين يمتلكهم جولدمان حاليًا في الرياض حيث حصل على ترخيص لتداول الأسهم السعودية في أغسطس وتم تعيينه لتقديم المشورة بشأن خصخصة مطار الرياض في يوليو.

ويعتقد المصرف أن فرصة العمل في المملكة ستكون “دائمة”، وليست مجرد نشاط مؤقت مع تنفيذ رؤية 2030، حيث قال يونان: “نحن في جولدمان نؤمن برؤية عام 2030 ولدينا ثقة عالية جدًا في قدرة فريق القيادة العليا في المملكة العربية السعودية على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحقيق تلك الرؤية”، مؤكدًا “نحن نعتقد أن مستقبل أعمالنا واعد بشكل دائم”.







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