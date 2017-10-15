مؤسسة دولية تفضح رشاوى تنظيم الحمدين السخية لشراء أصوات مندوبين باليونسكو

المواطن - وكالات

أكدت مؤسسة “يونايتد نيشن ووتش”، المتخصصة في متابعة ورصد الأمم المتحدة، على صحة التقارير التي كشفت عنها وسائل إعلام فرنسية، بشأن شراء تنظيم الحمدين لأصوات عشرة مندوبين من المصوتين في انتخابات منظمة اليونسكو.

وقالت المؤسسة الدولية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: إن قطر استقبلت 10 مندوبين لليونسكو على الأقل، قبل بدء التصويت لمنصب مدير عام المنظمة، وأغدقت عليهم بالهدايا السخية.

وأشعلت تغريدة المؤسسة استنكارًا واسعًا على موقع تويتر، حيث أعرب المغردون عن استيائهم من استخدام قطر للرشاوى، وسعيها لتجميل وجهها الإرهابي بمنصب اليونسكو.

وتعد “يونايتد نيشن ووتش” مؤسسة غير حكومية مقرها في “جينيف”، تتخصص في متابعة ورصد أداء المنظمات المختلفة للأمم المتحدة.

وكانت قطر قد خسرت منافسات رئاسة اليونسكو أمام المرشحة الفرنسية، وبمنافسة المرشحة المصرية مشيرة خطاب، حيث أثارت الانتخابات ردود أفعال دولية غاضبة من استخدام تنظيم الحمدين، للرشاوى والمال السياسي، في فضيحة دولية.







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