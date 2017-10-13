ماتت ببشاعة بسبب صورة مع الشقيقات السبع!

المواطن - وكالات

لقيت طالبة كورية مصرعها بعد حركة متهورة نفذتها لالتقاط صورة فوتوغرافية، ما أدى إلى سقوطها من حافة هضبة في بريطانيا.

وأكدت صحيفة “ميرور”، أن طالبة من كوريا الجنوبية تدعى هيون كيم، سقطت من على ارتفاع 60 مترًا من على جرف إحدى هضاب “الشقيقات السبع” بمنطقة ساسيكس الشرقية في إنجلترا.

وطلبت كيم من أحد الغرباء التقاط صورة لها أثناء قفزها في الهواء على حافة الجرف، إلا أنها فقدت توازنها عندما أدت القفزة، مما أدى لسقوطها حيث لقيت مصرعها على الفور.

وعلق مارك ويب، أحد عناصر الإنقاذ والدفاع المدني في مقاطعة ساسيكس الشرقية، على الحادث قائلا: ” لقد كان حادثًا مؤسفًا جدًا، راحت ضحيته فتاة شابة.. إننا نؤكد على الزوار الابتعاد عن حافة الهضبة”.







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