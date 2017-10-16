ماذا قدم إكرامي في 250 مباراة بقميص الأهلي المصري؟

المواطن – ضياء خضر

لم يكتب القدر لشريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري أن يخوض المباراة رقم 251 في مسيرته مع المارد الأحمر، حيث تأجل بلوغه هذا العدد من المباريات، بعدما استبعده حسام البدري مدرب الفريق من قائمة مباراة الرجاء التي تقام بعد قليل، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

إكرامي الصغير الذي ينتمي لأسرة رياضية كونه نجل إكرامي الشحات أحد الحراس التاريخيين للنادي الأهلي، نجح أن يسطر اسمه بحروف من نور في سجلات القلعة الحمراء، طوال الـ250 مباراة التي دافع فيها عن العرين الأهلاوي، وتحديداً منذ بداية عام 2010 وحتى الآن.

وخلال هذه العدد من المباريات نجح إكرامي الصغير- البالغ 34 عاماً- في الحفاظ على نظافة شباكه في 118 مباراة، وأثناء تربعه في العرين الأحمر خرج الأهلي فائزاً في 151 مباراة، وتعادل في 57 لقاء، بينما كانت الهزيمة من نصيبه في 42 مباراة فقط.

أما عن البطولات فقد توج شريف إكرامي مع الأهلي بـ16 بطولة تنوعت ما بين دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية، والدوري المصري، وكأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري.







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