مانشستر يونايتد يستغل خلافات رونالدو مع ريال مدريد

المواطن - علي الحمداوي

قرر مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استغلال الأزمة الدائرة حالياً بين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني، وإدارة المرينجي بسبب راتبه في العقد الجديد مع الملكي.

وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية: «مانشستر يونايتد مستعد لاستغلال هذا الخلاف للتعاقد مع رونالدو مقابل 151 مليون إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضافت الصحيفة: «سيحصل رونالدو مع مانشستر يونايتد على راتب سنوي بقيمة 23 مليون إسترليني، بعدما رفض النادي الملكي رفع قيمة عقد صاروخ ماديرا، مما تسبب في تأجيل التجديد».

وواصلت «ديلي إكسبريس»: «النادي الملكي يفكر في ضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي والمهاجم هاري كين من توتنهام لخلافة رونالدو الذي ألمح من قبل رغبته في العودة للدوري الإنجليزي».

وكان النجم البرتغالي قد طلب من إدارة نادي ريال مدريد، الحصول على عقد جديد براتب يعادل ما يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدورها رفضت إدارة النادي الملكي طلب رونالدو، وهو ما يحاول مع مانشستر يونايتد الإنجليزي استغلاله من أجل الحصول على خدمات الدون، وخاصة في ظل قيادة مواطنه جوزيه مورينيو للشياطين الحمر.

يذكر أن رونالدو قال من قبل خلال التحقيقات معه في قضية التهرب الضريبي أمام المحكمة الإسبانية، أن الحياة في إنجلترا أفضل من إسبانيا.







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