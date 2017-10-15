مايكروسفت تطرح تحديث لوحة سويفت كي بخطوات موفّرة للوقت

المواطن ـ الرياض:

طرحت “مايكروسوفت”، المالكة للوحة المفاتيح الأكثر شعبية بين المستخدمين سويفت كي “SwiftKey”، تحديثًا جديدًا للوحة، يدعم نظام أندرويد فقط، ولاحقًا لمستخدمي “iOS”.

وفي شأن المزايا الجديدة للتحديث، أصبح بإمكان المستخدم الآن الدخول بحسابه لدى مايكروسوفت، عوضًا عن حساب سويفت كي، بالتالي تكون هذه خطوة موفّرة للوقت جدًا، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة في تحديثها هذا تصميم “QWERTY”.

يذكر أنّه في التحديث الماضي تم إدخال تصميم جديد، عبر خاصية “SwiftKey Hub”، والذي تمّت إعادة تصميمه، ليتضمن 3 ثيمات افتراضية جديدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :