مايكروسوفت تتيح ألعاباً مجانية لعدد محدود من مستخدمي ويندوز 10 وXBOX

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد أن هدايا الألعاب متاحة الآن لعدد محدود من مستخدمي Xbox Insiders وبعض مستخدمي ويندوز 10 فقط، وليس لجميع المستخدمين، حيث يمكن لمستخدمي بناء 1710 Xbox One الجديد العثور على خيار “هدايا الألعاب/Game gifting” عند فتح متجر مايكروسوفت على وحدة الألعاب الخاصة بهم.

ألعاب ويندوز 10

ووفقاً لما نشره موقع mspoweruser الأمريكي فإن الأمر نفسه ينطبق على مستخدمي أجهزة ويندوز 10، وكان الكثير من اللاعبين قد طالبوا بهذه الميزة لسنوات مضت، إلا أنه أصبحت أخيراً في طريقها لأجهزة Xbox One، وعلى ما يبدو أن مايكروسوفت تعالج بسرعة الكثير من هذه المشاكل قبل إطلاق منصة Xbox One Xخاصة وأنها تريد أن يكون النظام النهائي، حيث يمكن أن يفعل المستخدم ما يريده، ليس فقط من ناحية الألعاب، ولكن من حيث المشاركة الاجتماعية مع باقي المستخدمين حول العالم.

شراء الألعاب

وحتى الآن ليس من المعروف ما هي الألعاب التي ستكون متاحة ضمن الهدايا، لكن من المنتظر أن تطرح مايكروسوفت مجموعة من الألعاب عبر متجرها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومن المنتظر أن تكشف عنها مايكروسوفت بشكل رسمي قريباً.







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