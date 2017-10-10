مايكروسوفت تستسلم!

المواطن - وكالات

أعلنت مايكروسوفت- رسميًّا- أن نظام التشغيل ويندوزفون لن يحصل بعد الآن على أي مزايا جديدة، ولن تطلق أي هواتف جديدة تعمل به؛ ما يخرجها من أية منافسة مستقبلية قد تخوضها مع العملاقين جوجل وأبل في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

وغرد نائب رئيس الشركة لشؤون ويندوز 10، جو بلفور، عبر موقع “تويتر” معلنًا رسميًّا أن مايكروسوفت سوف تركز في المرحلة على دعم المنصة بإصلاحات الثغرات والتحديثات الأمنية فقط، ولن تركز على إضافة مزايا جديدة.

وكانت مايكروسوفت أول من دخل سوق برامج الأجهزة المحمولة قبل أكثر من 20 عامًا، بدايةً مع نظام “ويندوز سي إي” لأجهزة المساعدة الرقمية في عام 1996، ثم أطلقت نظام ويندوز موبايل في عام 2000، إلا أن ظهور نظام آي أو إس من أبل في عام 2007 وأندرويد من جوجل في عام 2008 أطلق صافرة بداية النهاية لأنظمة مثل ويندوز موبايل وبلاك بيري.







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