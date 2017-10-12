مايكروسوفت تنهي دعم أوفيس 2007

المواطن - وكالات

أنهت شركة مايكروسوفت دعمها لنظامها التشغيلي ويندوز 10 نسخة تحديث نوفمبر (تشرين الثاني) التي تحمل رقم الإصدار 1511، كما أعلنت عن إنهاء دعم الشركة لحزمة البرمجيات المكتبية أوفيس 2007، وتعتبر عملية إنهاء الدعم لكلا النسختين ليس من قبيل المصادفة، حيث تعمد مايكروسوفت إلى إصدار تصحيحات منتظمة كل ثلاثاء، وتحديداً ثاني ثلاثاء من كل شهر.

وتدعم مايكروسوفت منتجاتها لفترة زمنية محددة سلفاً، وعادةً ما تكون عدة سنوات، وذلك اعتماداً على البرنامج وموعد إصدار التحديثات الخاصة به، ويعتبر تاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 آخر تصحيح لكلا المنتجين، مما يعني أن الثغرات الأمنية التي قد تظهر ضمن كلا المنتجين لن يجري تصحيحها بعد اليوم، ويشمل ذلك أيضاً الدعم الرئيسي بما فيه الدعم المجاني للحوادث ومطالبات الضمان وإصلاحات الأخطاء الأمنية وغير الأمنية وطلبات التصميم والميزات.

ويعتبر تحديث شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لنظام ويندوز 10 بمثابة التحديث الرئيسي الأول للنظام التشغيلي، الذي صدر إلى العلن لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ويؤثر إنهاء الدعم اليوم، بشكل يشابه عندما أنهت مايكروسوفت دعم النسخة الأصلية من ويندوز 10 في شهر مايو (آيار)، على النسخ المنزلية والتعليمية والاحترافية والمؤسسات، وينبغي القول أن معظم مستخدمي ويندوز 10 لا يستعملون هذا الإصدار الآن.

وتستعد الشركة لإصدار التحديث الرئيسي الرابع لنظام ويندوز 10، المسمى تحديث المبدعين الخريفي، الأسبوع المقبل بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، ويمكن للمستخدمين التحقق من إصدار ويندوز الذي يقومون بتشغيله عن طريق كتابة “winver” في مربع البحث ضمن شريط المهام أو مربع الحوار تشغيل، بحيث يؤدي هذا إلى فتح مربع حوار حول ويندوز، الذي يعرض إصدار ويندوز 10 الذي يتم تشغيله على جهاز الحاسب.

وتوفر مايكروسوفت ما لا يقل عن 10 سنوات من الدعم لحزم برمجياتها الإنتاجية، وينقسم ذلك الدعم إلى نوعين متميزين، وقد انتهى الدعم الرئيسي لنسخة البرمجيات المكتبية أوفيس 2007 بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، فيما ينتهي اليوم الدعم الموسع، وكانت الشركة قد أصدرت نسخة أوفيس 2007 في 30 يناير (كانون الثاني) 2007، وبالتالي فإن الشركة دعمت هذه النسخة أكثر من 10 سنوات.

وقد تلقت النسخة ثلاثة تحديثات رئيسية هي Service Pack 1 في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2007 وService Pack 2 في شهر أبريل (نيسان) 2009 وService Pack 3 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وتبقى النسخة تعمل على أجهزة الحاسب إلا أنها سوف تصبح أكثر عرضة للمخاطر الأمنية والبرمجيات الضارة، ويجب أن يبدأ العملاء الذين يستخدمون منتجات وخدمات أوفيس 2007 التخطيط للانتقال إلى أوفيس 365 أو الترقية إلى الإصدارات المعتمدة من منتجات وخدمات أوفيس مثل أوفيس 2016.







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