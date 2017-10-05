مبابي يوضح الفارق بين نيمار وجريزمان

المواطن ـ وكالات

كشف كيليان مبابي ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن الفرق بين زميله في النادي الباريسي ، نيمار دا سيلفا ، وزميله في المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان .

كما أعرب النجم الفرنسي عن سعادته بمجاورة نيمار دا سيلفا وأنطوان جريزمان ، مؤكداً على أنه يتعلم منهما باستمرار .

وقال مبابي بهذا الخصوص في تصريحات صحفية ” نحن نتحدث عن لاعبين مختلفين .. نيمار لاعب مبدع بشكل أكبر ، بينما جريزمان حاسم أكثر أمام المرمى ، أتعلم كثيرًا من الاثنين ” .

كما أكد النجم الفرنسي الذي يشكل مع نيمار وإدينسون كافاني مثلثًا هجوميًا ناريًا للفريق الباريسي ، على ضرورة تحسنه ، خصوصًا في الجانب الدفاعي .

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلغاري ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم حيث يسعى الديوك لحسم التأهل بعد تعادل مخيب ضد لوكسمبورج في الجولة السابقة .







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