مبادرة مجتمعية لتمليك السكن للأيتام

المواطن - الرياض

بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان،تسمح للأيتام بتملك السكن. ومثل “إخاء” في التوقيع المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” همام بن ناصر بن جريّد، فيما مثل وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان التنموي عبدالله محسن النمري، وتأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها “إخاء” ضمن استراتيجية “إخاء 2020”.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم “إخاء” الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، والذين تجاوزا الـ2055 يتيمًا ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” أن الاتفاقية التي أبرمتها “إخاء” مع وزارة الإسكان تأتي ضمن أهداف “إخاء” الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي، مشيراً إلى أن السكن يعد أهم مكونات الحياة السعيدة، لذا تحرص “إخاء” على تمليك أبنائها وفتياتها الأيتام مساكن مستقلة تعينهم على العيش الكريم، وتحقيق جودة الحياة.

وشدد ابن جريّد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2.

وكشف ابن جريّد أن “إخاء” بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسر مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية ، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستسهم في تأمين السكن لـ2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر بأن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر، لتكون رافدًا مكملاً لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة “مجهولي الأبوين” بعد نهاية مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم “إخاء” الرعاية الشاملة للأيتام بدايةً من توفر المتطلبات الأساسية مروراً بالتمكين وانتهاء بالاستقلال الذاتي.







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