مبارزو المنتخب السعودي في كأس العالم ببلغاريا

المواطن - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في منافسات كأس العالم للمبارزة للشباب تحت 20 سنة، التي ستنطلق اليوم في مدينة بولفديف البلغارية، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين وهم: أحمد العمري وأحمد القديحي وعادل المطيري وسعد البقمي وعبدالرحمن الزهراني وهتان البقمي وعلي البحراني، بقيادة المدرب الوطني فؤاد الناصري، كما يشارك في تحكيم منافسات البطولة الحكم السعودي عبدالرحمن السالمي.

واستعان المدرب الوطني فؤاد الناصري بثلاثة لاعبين من درجة الناشئين، للاحتكاك واكتساب المهارة في البطولة؛ حتى يتم انضمامهم لدرجة الشباب مطلع عام 2018، ويشارك في البطولة 160 لاعباً من مختلف بلدان العالم.

وتأتي مشاركات الأخضر السعودي ضمن برنامجه الإعدادي لجميع الأسلحة الثلاثة (السيف والمبارزة والشيش) واكتساب الخبرة من خلال مواجهة المنتخبات العالمية.







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