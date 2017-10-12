مبتعث حاول قتل فتاة في جامعة كندية لسبب غريب!

المواطن - وكالات

كشف موقع cbc.ca الكندي تفاصيل محاولة مبتعث سعودي يدعي (ث. أ – 19 عامًا)، قتل فتاة في مقر سكنها الطلابي، العام الماضي، في جامعة بريتش كولومبيا الكندية.

وبحسب الموقف، قال المبتعث خلال استجوابات الشرطة إنه لم يكن على دراية بما كان يفعله وقت الحادث، قائلًا: “نعم، حاولت قتلها، لكن لم أكن أدري ما أفعل في ذلك الوقت”.

وأوضح الطالب أنه لم ينم الليلة التي سبقت الهجوم في السكن الجامعي، وأنه كان يعاني في دراسته في الأسابيع التي سبقت الحادث، متابعًا “لم أكن أبلي بلاءً حسنًا في الدراسة.. ولم أستطع التركيز جيدًا”.

وأردف المبتعث أنه كان يرى أشياء لم تكن حقيقية، وفي تلك الفترة اعتقد أن الفتاة (ماري) شيطان.

ومن المقرر أن تجري المحاكمة لمدة 3 أسابيع، حيث يجري خلالها سماع ضباط الشرطة، والأصدقاء، وشهادات الشهود، وخبراء نفسيين لكي تتخذ المحكمة قرارها.







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