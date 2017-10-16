مبروك ربحت 200 ألف ريال.. 26 وافدًا احتالوا هاتفيًا على ضحاياهم فسقطوا بيد الشرطة

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

قبضت شرطة الشرقية على عصابة تتصل بالضحايا هاتفيًا وتوهمهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة مقابل حوالات مالية للحصول عليها.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد الرقيطي، أنه تم رصد عدد من البلاغات لتعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، واستدراج الضحايا والتغرير بهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم أو إجراء الحوالات أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة.

‏‎وتابع الرقيطي أن المتابعة الأمنية لهذه الجرائم أسفرت عن ضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب عدد منها وذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناه في تلك القضايا ومكان إقامتهم وتواجدهم والقبض عليهم وعددهم ٢٦ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للقضايا التي تبين إقدامهم على ارتكابها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.







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