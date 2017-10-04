المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن الدافع وراء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، هو تأجيج مشاعر المجتمع وتأليبه لإثارة الفتنة.

وأضاف اللواء التركي في مداخلة على شاشة الإخبارية، أن الحقائق ستتكشف للجميع حول المقبوض عليهم حال الإنتهاء من التحقيقات وإعلان ذلك، مشددًا على ثقة الداخلية في وعي المجتمع للتصدي بما يتم تداوله بمواقع التواصل لاستهداف أمن المملكة.

ولفت متحدث الداخلية إلى أن ليس بالضرورة أن يقف خلف كل مايثار بمواقع التواصل الاجتماعي مواطن أو مقيم، منوهًا بضرورة اتباع الإجراءات النظامية بمعالجة القضايا الشخصية والاجتماعية.

وطالب بأهمية التعرف على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تفاديًا لارتكابها.

وأعلن جهاز رئاسة أمن الدولة أمس الأربعاء، توقيف 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة، فيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيف 24 شخصًا حالوا إثارة نعرات قبلية في حائل شمال غربي المملكة.







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