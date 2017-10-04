الخميس 5 أكتوبر 2017 | مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام ‬‎

أمن الدولة يعلن القبض على 22 شخصاً أحدهم قطري حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً