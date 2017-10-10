متحدث العمل: مسن فرسان يتسلم معاشًا ضمانيًا وجارٍ إيواؤه بدار المسنين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرع الوزارة في منطقة جازان تفاعل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد المسنين في محافظة “جزر فرسان”، الذي يعاني من انخفاض في مستوى حالته الاجتماعية.

وأكد أن فريق مكتب الضمان الاجتماعي في جزر فرسان وقف على حالة المسنّ لتقديم المساعدات العاجلة، وتلمس احتياجاته ورفع تقرير مفصل عنها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة: “إنه تبيّن من خلال زيارة فريق المكتب لمقر إقامة المسنّ ودراسة حالته، بأنه مستفيد من الخدمات الضمانية، حيث يتسلم معاشًا ضمانيًا، بالإضافة إلى دعم الغذاء والكهرباء.

وأوضح أنه تم توجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بسرعة صرف المساعدات اللازمة له”.

وأشار أبا الخيل، إلى أنه تم عبر الزيارة أيضًا الاطمئنان على الوضع الصحي للمسن، من خلال التنسيق والتواصل مع المشرف على الخدمات الصحية ومدير مستشفى فرسان العام، مبينًا أن فرع الوزارة يجري المتابعة المستمرة لحالة المسن، ويتم العمل حاليًا على إيوائه في دار المسنين؛ لتقديم كافة أشكال الرعاية المطلوبة. ‎