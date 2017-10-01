متحدث المرور: هذه حقيقة ما تردد حول إيقاف مستخدمي الهاتف

المواطن - وليد الفهمي - جدة .

فنّد المتحدثُ الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان صحة المعلومات الواردة في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف مستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة 24 ساعة.

وقال العقيد الربيعان في تصريح خاص لـ”المواطن“: “استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يعتبر من المخالفات المرورية الــ(11) المؤثرة على السلامة ولا يتم إيقاف مرتكبها مباشرة أو إذا ارتكبها للمرة الأولى إلا إذا كان لديه في سجله مخالفات مؤثرة ومتكررة، ولا بد من عرضه على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية لإصدار أمر إيقاف له”.

ونفى الربيعان، في تصريحه، ما تم الترويج له بالإيقاف المباشر للسائق بقوله: “أما الإيقاف المباشر كما تم تداوله فهو غير صحيح”.

الجدير بالذكر أن المخالفات المؤثرة على السلامة هي: التفحيط – قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر – تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر – قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير – المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة – طمس لوحات المركبة – التجاوز في المنعطفات -قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار – تجاوز السرعة المحددة بأكثر من ٢٥ كيلومتراً بالساعة – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تماماً عند إشارة قف.







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