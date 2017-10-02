مجزرة لاس فيجاس.. ارتفاع حصيلة الضحايا لـ50 قتيلاً و200 مصاب

المواطن - أحمد بيومي

مجزرة مروعة شهدتها مدينة لاس فيجاس الأميركية حيث ارتفعت حصيلة الضحايا لأكثر من 250 قتيل وجريح، فيما يبدو أن الحصيلة مرشحة للزيادة لخطورة الإصابات.

وكان قائد شرطة لاس فيجاس، قد أعلن اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في ملهى “ماندالاى باى كازينو”، إلى 50 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 200 شخص آخرين.

جاء ذلك في تغريدة عبر الصفحة الرسمية لشرطة “لاس فيجاس”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة – في وقت سابق اليوم – كشف عن مقتل 20 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، في هجوم مسلح على ملهى “ماندالاي باي كازينو”، في “لاس فيجاس” الأميركية، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفي “لاس فيجاس”، لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما هرعت الشرطة لمحاصرة موقع الحادث.

وتداول مغردون أميركيون، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو وصور للحظة وصول قوات الشرطة الأمريكية، إلى موقع إطلاق النار داخل ملهى “ماندالاى باى كازينو”.

وأوضحت الصور والمقاطع حالة الهلع والذعر التي انتابت رواد الملهى الليلي، أثناء إخلائهم من المكان، والانتشار المكثف لقوات الشرطة، في الوقت الذي وقوع فيه عدد كبير من المصابين والقتلى، حيث تجمع رواد الملهى لمساعدة المسعفين في نقلهم إلى سيارات الإسعاف.

فيما أعلنت الشرطة الأميركية، مقتل رجل يشتبه في أنه كان يطلق النار في فندق “ماندالاي باي”، على الجادة الرئيسية في “لاس فيجاس”، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح.







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