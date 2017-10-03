مجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي في البحرين

المواطن - واس

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين أمس، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن بينما كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والنظام.

وأعرب الزياني عن استنكاره البالغ لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، معبرًا عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والجهات التي تقف وراءها، والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء العادل.

وأكد الدكتور الزياني أن مثل هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين لن تؤثر على عزيمة شعب البحرين وتماسكه ووحدته الوطنية، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين.







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