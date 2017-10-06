محافظة غامد الزناد تحتفل بيوم الوطن

احتفل أهالي محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة باليوم الوطني السابع والثمانون برعاية المحافظ محمد بن سالم البقيصي وتنظيم بلدية محافظة غامد الزناد برئاسة المهندس ثامر بن محمد المالكي وحضور شيخ قبائل غامد الزناد عثمان بن علي الزندي ورؤساء الدوائر الحكومية والعرفاء والأعيان وضيوف المحافظة وجمهور غفير من داخل وخارج المحافظة .

وانطلق الحفل في وقت مبكّر بفيلم وثائقي عن الدولة السعودية ومسيرة التنمية المباركة من بداية التأسيس على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى هذا العهد الميمون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم حفظه الله تعالى وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان أيده الله وحفظه .

وقد شارك في الحفل كافة القطاعات الحكومية ومن أبرز المشاركات القطاع الصحي حيث كان في استقبال الجمهور بتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية وفحص السكر والضغط وتوعية صحية شاملة بقيادة المشرف الاداري بقطاع غامد الزناد الاستاذ احمد عطيه الغامدي وفريق طبي من مركز الرعاية الصحية الاولية بغامد الزناد ومثل هذه الفعاليات بالقسم النسائي .