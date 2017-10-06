محافظة غامد الزناد تحتفل بيوم الوطن

المواطن - محمد قرهم :
احتفل أهالي محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة باليوم الوطني السابع والثمانون برعاية المحافظ محمد بن سالم البقيصي وتنظيم بلدية محافظة غامد الزناد برئاسة المهندس ثامر بن محمد المالكي وحضور شيخ قبائل غامد الزناد عثمان بن علي الزندي ورؤساء الدوائر الحكومية والعرفاء والأعيان وضيوف المحافظة وجمهور غفير من داخل وخارج المحافظة .
وانطلق الحفل في وقت مبكّر بفيلم وثائقي عن الدولة السعودية ومسيرة التنمية المباركة من بداية التأسيس على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى هذا العهد الميمون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم حفظه الله تعالى وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان أيده الله وحفظه .
وقد شارك في الحفل كافة القطاعات الحكومية ومن أبرز المشاركات القطاع الصحي حيث كان في استقبال الجمهور بتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية وفحص السكر والضغط وتوعية صحية شاملة بقيادة المشرف الاداري بقطاع غامد الزناد الاستاذ احمد عطيه الغامدي وفريق طبي من مركز الرعاية الصحية الاولية بغامد الزناد ومثل هذه الفعاليات بالقسم النسائي .
وألقى شيخ قبائل غامد الزناد كلمة نيابة عن الأهالي، مفتخراً بالوطن ومستذكراً الامجاد ومستلهماً التطور والرقي والحضارة التي وصلت إليها المملكة منذُ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان
وقد جدد البيعة نيابة عن قبائل غامد الزناد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه للمحافظة، واختم كلمته بدعواته للوطن بمزيداً من التقدم والازدهار والامن والامان في ضل القيادة الحكيمة.
تلى ذلك قدم احمد علي السهيمي قصيدة، تغنى فيها بالوطن وامجاده وولاة أمره ثم قصيدة فصيحة اخرى لرئيس المجلس البلدي القاها نيابة عنه ابنه نادر والقيت قصيدة نبطية لعضو المجلس البلدي الشاعر سعيد بن عطيه الغامدي.
وكان للتعليم في مكتب محافظة غامد الزناد مشاركة بهذا اليوم العظيم لطالبات مدرسة آل بجاد الابتدائي، تلاها أوبريت دام عزك يا وطن للمنشدين احمد الكثيري ويونس العسيري من كلمات الشاعر عبدالله شويل الشمراني إخراج بلدية غامد الزناد ثم تنوعت فقرات الحفل بعد ذلك.
وقد قدم هذا الحفل المشرف التربوي بمكتب تعليم غامد الزناد سعد عوض
وشهد الاحتفال اقبال مميز وكثيف واختتم بالالعاب النارية .