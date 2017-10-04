محافظ الطائف: الثقة الملكية تاج على صدري ما حييت

المواطن - سعيد آل هطلاء - الطائف

رفع محافظ الطائف الجديد سعد بن مقبل الميموني أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والثناء والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على الثقة الملكية الكريمة، بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة الطائف بالمرتبة الممتازة، مؤكدا “أن هذه الثقة الغالية ستكون تاجاً على صدري ما حييت”.

وأضاف الميموني “أدعو العلي القدير أن يمدني بعونه وتوفيقه وأن نكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة ولا يفوتني هنا أن أرفع لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أجل آيات الشكر والعرفان على ما حظيت به من سموه الكريم من دعم وتوجيهات كان لها بالغ الأثر في نفسي وهذا ليس مستغربًا من سموه الكريم الذي دأب على تقديم أرقى الخدمات بمنطقة مكة المكرمة بشكل عام ومحافظة الطائف على وجه الخصوص والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة”.

وتابع “شكري لجميع أهالي الطائف على ما وجدت من تعاون وحرص واهتمام لكل ما يحقق تطوير هذه المدينة وخدمة أهلها وزوارها والمقيمين بها ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير هذه المدينة والوصول بها إلى أرقى مصاف مدن السياحة والاصطياف في العالم بفضل الله ثم ثمرة جهود القيادة الرشيدة”.

وتابع أن تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين لمشروع الطائف الجديد يعد أكبر دليل على ذلك الاهتمام لتحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية في كل مدن ومحافظات بلادنا الغالية.. وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.







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