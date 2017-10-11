محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشرقي

المواطن - أحمد العُمري - القنفذة

تقدم محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي، ومدير شرطة القنفذة العميد سفر عاتق المقاطي، ورئيس مركز القوز عابد العيافي، وعدد من القيادات الأمنية، المصلين المشاركين بعزاء شهيد الواجب الجندي أول علي قالب محمد الشرقي، الذي استشهد خلال دفاعه عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

ونقل البقمي تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتعازي نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من إقدام وتضحية في ميدان العز والكرامة واستعدادهم لبذل أرواحهم فداء للوطن، داعين الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الشهداء.







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