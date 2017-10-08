محافظ محايل يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا

المواطن -أحمد الشهري-محايل

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي في مكتبه اليوم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بحضور مدير المراكز الصحية المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري وعدد من الأطباء ومنسوبي المحافظة.

وأوضحت صحة عسير، أن الحملة التي ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للقطاع تستهدف الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكلى وأمراض الجهاز التنفسي والدم المنجلية وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.







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