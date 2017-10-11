محكمة عراقية تأمر باعتقال منظمي استفتاء كردستان

المواطن - وكالات

أمرت محكمة عراقية، اليوم، باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، بشأن الانفصال يوم 25 سبتمبر الماضي، حسب مجلس القضاء الأعلى.

واعترض كل من العراق وتركيا وإيران بشكل حاد على الاستفتاء فيما طالبت العديد من دول المنطقة بعدم إجرائه للحفاظ على وحدة العراق.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى: “أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني.







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