محمد الدعيع.. أسطورة سعودية يصعب تكرارها

المواطن - علي الحمداوي

إنجازات لا يمكن جحودها، وإن جحدها أحدٌ فالتاريخ لا يجحد، قدَّم للملكة العربية السعودية الكثيرَ والكثير، ليختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر لاعب في العالم خدم بلاده.

الحارس الآسيوي والعربي الوحيد الذي أطلق عليه موقع الاتحاد الدولي لقب الأسطورة، بعد المسيرة الحافلة بالبطولات على الصعيد المحلي والقاري، إنه النجم المعتزل محمد الدعيع.

سيطرت تغريدتان نشرهما الأسطورة عبر صفحته الشخصية على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية؛ ليثيرا حالة من الجدل عن سبب نشرهما في هذا التوقيت.

وبحكمته وشجاعته المعتادة، ظهر الأسطورة محمد الدعيع، ليعلن اعتذاره عما بدر منه، مُسدِلاً الستار أمام أي تساؤلات أو اجتهادات حول سبب التغريدات التي نشرها.

وقال الدعيع اليوم الاثنين: «أعتذر عن ما ورد بتغريداتي السابقة، ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ما تعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية».

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ الأسطورة السعودية.

بطاقة تعريف

هو محمد بن عبدالعزيز بن دعيع الشمري، مواليد 2 أغسطس 1972 في مدينة حائل شمال السعودية، وينتمي لعائلة رياضية كبيرة، إذ إن أشقاءه الأربعة «دعيع، خالد، عبد الله، فهد» لعبوا لنادي الطائي والهلال.

البداية

انضم محمد الدعيع لناشئي الطائي، وبدأت رحلة تألقه مع الفريق، لينضم بعدها لمنتخب الناشئين السعودي أساسيًا في كأس العالم عام 1989، وقاد الأخضر للفوز بالبطولة بعدما تصدى لضربات الجزاء الترجيحية.

أقام نادي الطائي وأبناء حائل احتفالية بمناسبة حصول المنتخب على كأس العالم للناشئين بمساعد الدعيع، وتم تصعيده لفريق الشباب عام 1989.

الهلال

استمر الدعيع مع الطائي حتى عام 2000، وحقق العديد من الإنجازات برفقة فريقه والمنتخب السعودي، قبل أن ينتقل للهلال، ليبدأ رحلة جديدة مع الألقاب على الصعيد المحلي والدولي، قبل أن يعلن اعتزاله الملاعب عام 2010 بقميص الزعيم.

الهلال

استمر الدعيع مع الطائي حتى عام 2000، وحقق العديد من الإنجازات برفقة فريقه والمنتخب السعودي، قبل أن ينتقل للهلال، ليبدأ رحلة جديدة مع الألقاب على الصعيد المحلي والدولي، قبل أن يعلن اعتزاله الملاعب عام 2010 بقميص الزعيم.

الإنجازات الشخصية

أفضل حارس مرمى في كأس فلسطين عام 1989.

أفضل حارس في كأس الصداقة الدولية عام 1989.

أفضل ثالث حارس في كأس العالم عام 1994.

أفضل حارس في كأس آسيا 1996.

أفضل حارس في كأس الخليج عام 1998.

أفضل حارس في كأس آسيا 2000.

حصل على لقب حارس القرن في آسيا عام 2000.

أفضل سابع حارس في العالم عام 2000.

أفضل حارس في كأس الخليج للأندية عام 2000.

أفضل حارس في كأس البطولة العربية للأندية عام 2001.

أفضل حارس في كأس الصداقة الدولية 2001.

أفضل حارس في كأس الخليج عام 2002.

أفضل حارس في كأس آسيا للكؤوس الآسيوية عام 2002.

أفضل سابع حارس في العالم عام 2004.

أفضل حارس في السعودية مرارًا وتكرارًا.

اختاره الاتحاد الدولي “فيفا” ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر لاعب في العالم خدم بلاده.

حصل على لقب عميد لاعبي العالم من عام 2006.

أفضل حارس مرمى في آسيا عبر التاريخ.

اختير في المرتبة 39 ضمن أفضل وأبرز وأشهر حراس المرمى عالميًا عبر التاريخ من قبل موقع الفيفا للإحصاء.

الحارس الآسيوي والعربي الوحيد الذي أطلق عليه موقع الاتحاد الدولي لقب الأسطورة.

من أفضل 10 حراس بالعالم في تاريخ الكرة من قبل قناة CCN.

حصل على جائزة المفتاحة لأفضل رياضي عام 2010.

الألقاب المعتمدة

ظاهرة الأرض.

النجم الملكي.

الأخطبوط.

مرعب المهاجمين.

صاحب الأيادي الذهبية.

أسطورة اللاعبين.

أسطورة القرن.

عملاق آسيا.

عميد لاعبي العالم.

البرج الآسيوي.

صانع الأمجاد السعودية.

الحارس المطاطي.

أسطورة المجد

سيد حراس آسيا.

ملك الحراس.

عميد حراس آسيا.

البطولات

كأس المؤسس الملك عبدالعزيز عام 2000.

كأس الأندية الآسيوية الأبطال عام 2000.

كأس ولي العهد (7) مرات أعوام 2000 ، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2009 ، 2010.

الدوري السعودي 4 مرات مواسم 2001/2002 ، 2004/2005 ، 2007/2008 ، 2009/2010.

كأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات مواسم 2001/2002 ، 2004/2005 ، 2007/2008 ، 2009/2010.

كأس الصداقة الدولية الرابعة مرة واحدة عام 2000.

كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000.

كأس السوبر الآسيوية السادسة 2000.

كأس النخبة العربية السابعة عام 2001.

كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس الثانية عشرة عام 2002.

كأس آسيا للناشئين عام 1989.

كأس العالم للناشئين 1989.

كأس الصداقة الدولية في عمان عام 1990.

كأس الأمم الآسيوية الثانية عشرة في الإمارات 1996.

كأس الخليج العربي مرتين 1994 و2002.

كأس العرب الثامنة في الدوحة 1999.







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