محمد المسفر شبيح قطر

المواطن - الرياض

في جريمة جديدة تضاف لجرائم النظام في قطر لوح الأستاذ في جامعة قطر محمد المسفر، ومن على منبر إعلامي قطري رسمي بإبادة المعارضة بالغازات السامة والكيمياوي وشتى أصناف الأسلحة الفتاكة.

ووجه المسفر تهديداً واضحاً وصريحاً، في حديث على تلفزيون قطر الرسمي، تناقلته جميع وكالات الأنباء حول العالم، والقنوات الرسمية والخاصة، إلى القبائل القطرية أو ما سماها الحشد القبلي المعارض والرافض لسياسات النظام الجاثم على قلب الدوحة.

تهديد بسحق المعارضة

وقال المسفر خلال البرنامج “إن الأيام الآن تغيرت ولم نعد في معارك داحس والغبراء وحرب البسوس”، موجهاً حديثه إلى المعارضين لسياسة الحكومة القطرية والشيخ تميم قائلا: “إنه مهما تجمع هؤلاء، سواء كانوا ألفاً أو 200 ألف، فإن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تلك القبائل كلها، فلم تعد البطولات الشخصية قائمة”.

تشبيح كيماوي

وأضاف أن عقلية القبيلة ما زالت تفكر في القرون الوسطى، متناسياً أن التهديد بالغازات السامة والأسلحة الكيمياوية وشتى ضروب القمع والقتل لهو أقوى دليل على عقلية القرون الوسطى التي لا تزال جاسمة أمامها خيارات الإبادة الجماعية، لا سيما إذا أتى هذا التهديد من “أكاديمي” وأستاذ في العلوم السياسية، وشخصية توصف بـ”المفكر” في الإعلام القطري.

وتابع: “إن الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيمياوية يمكن استخدامها في مثل هذه الحالة”، ولم يتضح أي حالة يقصد، إنما يفهم بها جلياً أنه قصد حالة الاعتراض القبائلي.

تهديد رسمي

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار انتقادات واسعة لتلك الطريقة الهمجية في التهويل والتهديد، كما دشن البعض وسم تميم يهدد شعب قطر بالإبادة، معتبرين تلك التصريحات الصادرة من على منبر إعلامي رسمي قطري بمثابة تهديد “رسمي” أيضاً بإبادة القبائل طالما لم يصدر أي توضيح أو عدم تبنٍّ لها، كما أن هناك مصادر أكدت أن المسفر يعمل مستشارا لتميم.

القحطاني يفضح المسفر

وكشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، اليوم الخميس، أن المدعو محمد المسفر الذي هدد قبائل قطر بالإبادة بالكيماوي، هو المستشار الخاص لقذافي الخليج، وهو المخطط لانقلاب عاق والده في قطر.

وأضاف القحطاني في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن كل مَن له بالإعلام يعلم أن المدعو محمد المسفر كان وما زال يقدم نفسه المستشار الخاص لقذافي الخليج، وهناك مكاتبات له يقدم نفسه في هذا المنصب”.

تنديد حقوقي

تصريحات وتهديدات المسفر بإبادة القبائل القطرية وجدت صدى من منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية.

فمن جهتهما أعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، استهجانهما لتلك التهديدات التي وصفت بالخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامة في حال تحركها ضد الحكومة القطرية، والتي جاءت عبر تصريح بثته قناة قطر الرسمية لأستاذ جامعي قالت إنه يشغل منصب مستشار أمير قطر.

وأعربتا عن “القلق البالغ إزاء هذه التصريحات التي تعكس خطورة مآلات الأزمة الداخلية على المعارضين القطريين والرسائل الخطيرة التي حملتها للمواطنين المعارضين، لا سيما أنها تعكس الموقف الرسمي للحكومة القطرية”، بحسب المنظمتين.

مطالب بتدخل دولي

كما طالبت الفيدرالية والمنظمة، المجتمع الدولي بالتدخل لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ترجمة التهديدات إلى أفعال حقيقية، وذلك من خلال رسالة سترفعها المنظمتان إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل “تسليط الضوء على تهديدات الإبادة تلك التي نقلتها القناة القطرية الرسمية في ظل سياسة القمع التي تمارسها سلطات قطر بحق المعارضين ونشطاء الرأي”، بحسب ما جاء في بيانهما الصادر مساء الاثنين.

هل تتكرر مأساة سوريا

تهديدات المسفر أعادت إلى الأذهان كشريط السينما مأساة الشعب السوري، حيث بدأت بتهديدات مماثلة من شبيحة الأسد، والنظام السوري بالإبادة بالكيماوي، إلى أن تحققت على أرض الواقع.

وشهدت أرض الشام أكثر من مرة مجازر ومذابح بالكيماوي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء بينهم المئات من الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم، فهل تتكرر مأساة الشام ولكن هذه المرة في قطر؟!!







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