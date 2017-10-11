محمد بن ناصر يعتمد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بالمنطقة

وأكد صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن جازان أصبحت محط أنظار الكثير من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بها، وخاصة في الجانب السياحي بعد إعلان الدولة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تضمنت إحدى مبادراتها تطوير جزر فرسان إحدى أهم الوجهات السياحية في هذا الوطن الغالي.
وتابع: “لذلك وافقنا على إنشاء لجنة تنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي برئاسة نائب أمير منطقة جازان، وهدفها تسهيل مهام الراغبين بالاستثمار في المنطقة، وتذليل كافة العقبات لهم”.
ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان، وأمين عام اللجنة، رستم الكبيسي، أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تسويق منطقة جازان وتسويق الفرص الاستثمارية السياحية وتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار؛ حتى تتمكن المنطقة من جذب المستثمرين من القطاع الخاص السياحي وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في منطقة جازان.
وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعد الحجري، ووكيل الإمارة المساعد للتنمية احمد بن عبدالله زعلة، ومديرو الإدارات ذات العلاقة.