محمد بن ناصر يعتمد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بالمنطقة

المواطن - عمر عريبي - جازان

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بصالة الاجتماعات بالإمارة.

وخلال الاجتماع، اعتمد صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بمنطقة جازان برئاسة نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها مديري الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار السياحي، إضافة إلى إنشاء مركز لخدمات الاستثمار السياحي الذي يقدم الدعم والتسهيلات للمستثمرين بالقطاع السياحي بالمنطقة.

وأكد صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن جازان أصبحت محط أنظار الكثير من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بها، وخاصة في الجانب السياحي بعد إعلان الدولة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تضمنت إحدى مبادراتها تطوير جزر فرسان إحدى أهم الوجهات السياحية في هذا الوطن الغالي. وتابع: “لذلك وافقنا على إنشاء لجنة تنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي برئاسة نائب أمير منطقة جازان، وهدفها تسهيل مهام الراغبين بالاستثمار في المنطقة، وتذليل كافة العقبات لهم”.

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان، وأمين عام اللجنة، رستم الكبيسي، أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تسويق منطقة جازان وتسويق الفرص الاستثمارية السياحية وتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار؛ حتى تتمكن المنطقة من جذب المستثمرين من القطاع الخاص السياحي وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في منطقة جازان. وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعد الحجري، ووكيل الإمارة المساعد للتنمية احمد بن عبدالله زعلة، ومديرو الإدارات ذات العلاقة.







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