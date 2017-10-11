محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لعمر السومة

المواطن - القاهرة

ساند المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، شقيقه السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي بعدما فشل الأخير في قيادة بلاده نحو مونديال روسيا 2018.

وقال النجم المصري في رسالة أعاد عمر السومة تغريدها: «أحيانًا كرة القدم تكون قاسية لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله».

وكان المنتخب السوري قد تعادل مع نظيره الأسترالي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر إيابًا بهدف لهدفين ويضيع حلم نسور قاسيون في التأهل للمونديال الروسي.

واعرب عمر السومة عن حزنه الشديد بعد فشل منتخب بلاده في اجتياز عقبة أستراليا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018.

وقال السومة عقب الخسارة أمام أستراليا: «الحمد لله على كل شيء، قاتلنا من أجل فرحة لشعب يستاهل الفرحة، لكن قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل من وقف معنا ودعمنا».







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