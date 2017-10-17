محمد نور يشيد بكشف آل الشيخ الحقائق.. ويؤكد: الاتحاد في أيدٍ أمينة

أشاد كابتن نادي الاتحاد السابق، محمد نور، بالحقائق التي كشفها رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عبر مداخلته التلفزيونية، مشيرًا إلى أنه يعمل لمصلحة وتطور رياضة الوطن.
وقال نور: ”الحقائق التي كشفها المستشار تركي آل الشيخ وضعت النقاط على الحروف، وأكدت أن هذا الرجل يعمل لمصلحة تطور ونقاء رياضة الوطن“.
وتابع: ”كما ذكرت، المستشار تركي آل الشيخ يعمل لرياضة وطن، ونادي الاتحاد أحد أهم أركانها.. جماهير العميد ناديكم في أيدٍ أمينة“.
وأضاف نور: “وعي الجماهير الرياضية يجعلها تقف بقوة مع القيادة الرياضية من أجل وسط رياضي نقي تغلفه المحبة والتنافس الشريف“.
وأوضح: ”حينما يشعر اللاعبون والرياضيون عمومًا أن هناك قرارات عادلة على الجميع، فإن هناك ارتياحًا يجعل كل واحد يقدم أفضل ما عنده“.
وختم نور، بشكر آل الشيخ، قائلًا: “شكرًا.. وقفاتك مع نادي الاتحاد لا تقدر بثمن”.