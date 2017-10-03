مختار علي: أتشرف بخدمة المملكة

المواطن - علي الحمداوي

عبر الصومالي الأصل والمولود في المملكة مختار علي لاعب فيتيسه أرنهيم الهولندي، عن سعادته بقرار المقام السامي باستخراج جواز سفر سعودي له من أجل تمثيل الأخضر في قادم الاستحقاقات الدولية.

وقال لاعب تشيلسي والعار للدوري الهولندي: «سعدت بعودتي إلى وطني الذي ولدت وترعرت فيه ببداياتي، أتشرف بخدمة المملكة من خلال تمثيلي للمنتخب».

وأضاف مختار علي : «أقدم شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على توجيههم الكريم، الشكر موصول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والدكتور عادل عزت على كافه جهودهم ودعمهم لي».

وأكمل اللاعب: «أتمني من الله أن يوفقني في تمثيل منتخبنا في قادم الاستحقاقات أفضل تمثيل، وشكرًا للجماهير على دعمهم اللامتناهي ورسائلهم الإيجابية».

قرر الأرجنتيني باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضم مختار علي لاعب فريق الشباب تحت 19 عاماً بنادي تشيلسي الإنجليزي المعار حالياً لصفوف فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي، لمعسكر الأخضر المقام حالياً استعداداً لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وفور ضم المدرب للاعب، صاحب الأصول الصومالية، رفعت هيئة الرياضة طلباً للمقام السامي من أجل منح مختار علي جواز سفر سعودي، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.







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