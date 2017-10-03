مختار علي نجم الأخضر الواعد.. مسيرة حافلة بالإنجازات في أوروبا

المواطن - علي الحمداوي

قرر الأرجنتيني باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضم مختار علي لاعب فريق الشباب تحت 19 عاماً بنادي تشيلسي الإنجليزي المعار حالياً لصفوف فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي، لمعسكر الأخضر المقام حالياً استعداداً لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وفور ضم المدرب للاعب، صاحب الأصول الصومالية، رفعت هيئة الرياضة طلباً للمقام السامي من أجل منح مختار علي جواز سفر سعودي، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وفي التقرير التالي نعرض تاريخ ومشوار مختار علي الكروي، قبل الانضمام رسمياً لصفوف الأخضر.

ولِدَ مختار علي في 30 أكتوبر عام 1997، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ولكنه عاش طفولته في العاصمة الإنجليزية لندن، وانضم بعدها لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2008.

وانضم مختار علي إلى نادي تشيلسي تحت 11 عاماً موسم 2008، عن طريق أكاديمية النادي الإنجليزي، وقدم مستوى مميزاً برفقة البلوز، وحقق عدداً من البطولات؛ لينضم بعدها إلى المنتخب الإنجليزي تحت 16 عاماً، عام 2012، وشارك في مباراتين ولم يسجل خلالها أي أهداف، وفي العام التالي انضم مختار علي إلى المنتخب الإنجليزي تحت 17 عاماً، ولعب معه أربع مباريات.

تُوج مختار علي مع فريق تشيلسي ببطولة كأس إنجلترا 3 مرات، 2014، 2015 و2016، بجانب كأس دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2015-2016، وحصد لقب ثاني أفضل صانع ألعاب للفريق الإنجليزي؛ مما دفع المنتخب الصومالي لضم اللاعب.

يذكر أن مختار علي لعب مع تشيلسي 42 مباراة في مختلف البطولات، وسجل عدة أهداف حاسمة للبلوز، قبل أن ينضم لصفوف فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي، علماً بأن عقده مع الفريق الإنجليزي سينتهي في 30 يونيو 2018.







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