مدارس أهلية تُجبر المعلمين على تدريس مواد ليست اختصاصهم!

المواطن - الرياض

ندد عضو لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بالرياض، أسامة الشمري، بفصل المدارس الأهلية للمعلمين.

وقال الشمري في تصريحات ببرنامج الراصد على شاشة الإخبارية: “تفاجأنا بفصل المدارس الأهلية للمعلمين بعد إيقاف الدعم عنها”، موضحًا أن المدارس الأهلية لم تلتزم بشروط العقد الموحد بينها وبين المعلمين والمعلمات.

ولفت الشمري إلى أن بعض المدارس الأهلية تضيّق على المعلمين والمعلمات، وتجبرهم على تدريس مواد ليسوا مختصين بها، كما أن بعض المدارس الأهلية تخير المعلم بين القبول براتب ضئيل أو الفصل.







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