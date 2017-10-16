مدرب الأهلي يكشف الأسرار

المواطن ـ محمد سلام

أدلى المدير الفني للنادي الأهلي، سيرجي ريبروف، بتصريحات إلى موقع “zbirna” الأوكراني، تحدث من خلالها عن تقييمه لوضع الأهلي في الوقت الحالي، ورؤيته لطريقة اللعب التي تناسب لاعبي الفريق، حيث أكد أنه قام بتجربة أكثر من طريقة لعب مع الأهلي، لكنه استقر في النهاية على طريقة 4 ـ 1 ـ 4 ـ 1.

وبسؤاله حول إحراز الأهلي 10 أهداف في مباراتين فقط ببطولة الدوري، وطريقة لعب الفريق المفتوحة، أوضح ريبروف أنه يحب اللعب الهجومي كثيرًا، ويهتم بتسجيل العديد من الأهداف، مضيفًا أن الأهلي لا يزال يفتقد بعض الأشياء، وهو يتحدث بذلك مع اللاعبين.

وعن فوز الأهلي في المباراة الماضية على الشباب 5 ـ 2، بالجولة السادسة من الدوري، قال المدرب الأوكراني: “سوف نقوم بتصحيح الأخطاء.. لم تكن المباراة الأخيرة بهذه البساطة كما يبدو على النتيجة.. لعبنا المباراة بعد عودة اللاعبين، في الواقع هذا الأمر حرمنا من فرصة العمل على النقاط التي قمنا بتدوينها في الجولة السابقة”.

وحول انسجامه مع الأهلي، أجاب: “نعم ولكنه ليس بهذه البساطة.. ومع ذلك، في مثل هذه الظروف الجوية هنا، فإنه من الصعب أن تظهر ديناميكية أكبر.. بالنسبة للطقس لعبنا المباراة الأخيرة في ظل الظروف العادية في 28 درجة. ولكن عندما نلعب في جدة، درجة الحرارة لاتقل عن 33 درجة”.

هذا ويحتل الأهلي حاليًا المركز الأول في جدول الترتيب بعد مرور 6 جولات برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الباطن والفيصلي، وبفارق مباراة عن الهلال الذي يتبقى له لقاء أمام الرائد، وفاز الأهلي 4 مرات وتعادل مرة وانهزم في لقاء وحيد، سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.







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