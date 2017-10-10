مدرب الاتحاد يحذر من الإفراط في التفكير بالديربي

المواطن - جدة

حذر التشيلي “لويس سييرا” المدير الفني لفريق الاتحاد لاعبيه من فقدان التركيز في المباراة ضد أحد ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي، بسبب انشغالهم بمواجهة الجار الأهلي في الجولة التي تليها.

وتأكد غياب المهاجم “فهد المولد” عن مواجهة أحد بسبب الإصابة، ولم يتحدد بعد ما إذا كان سيغيب أيضا عن لقاء الديربي ضد الأهلي، بينما من غير المتوقع مشاركة المدافع “أحمد عسيري” مع العميد طوال شهر أكتوبر الجاري أيضا بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى من المتوقع عودة المحترف المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لتدريبات العميد، وذلك بعد مشاركته مؤخرًا مع منتخب بلاده مصر الذي تأهل لكأس العالم 2018 بعد الفوز على الكونغو، ومن المتوقع أن يحتفل لاعبو النمور مع كهربا بهذه المناسبة.







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