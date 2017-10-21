مدرب الهلال دياز يخدع أوراوا الياباني

المواطن ـ محمد سلام

تواجد، اليوم السبت، وفد من نادي أوراوا الياباني في الرياض لمتابعة مباراة الهلال والباطن في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك لإعداد تقرير فني لمدرب أوراوا عن فريق الهلال الذي سيلعب معه في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيحضر اثنان من الطاقم الفني والمنسق الإداري لفريق أوراوا الياباني لمشاهدة مباراة الهلال والباطن التي تنطلق بعد قليل على الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ولن يتسنى للوفد الياباني بشكل مباشر متابعة أهم لاعبي الهلال الأساسيين في مباراة الباطن؛ نظرًا لقرار المدرب رامون دياز بإراحة العديد من الأساسيين خلال اللقاء، وسيغيب عن صفوف الهلال في مباراة الباطن 9 لاعبين، وهم: عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني وعبدالله الزوري وسالم الدوسري وسلمان الفرج ونواف العابد وياسر القحطاني، كذلك سيجلس على مقاعد البدلاء المهاجم السوري عمر خريبين.

ويرغب المدرب الأرجنتيني دياز في عمل تدوير بين اللاعبين لإتاحة الفرصة للأساسيين بالحصول على الراحة، لاسيما وأن فريق الهلال يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وجاء قراره كذلك مفيدًا لإخفاء أهم أوراقه عن أنظار الوفد الياباني الذي سيتابع مباراة الباطن من الملعب.

وكان الهلال قد وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما عبر عقبة بيروزي الإيراني في نصف النهائي بنتيجة 6- 2 في مجموع المباراتين، وسيلعب في النهائي أمام فريق أوراوا ريد ديفلز الياباني.







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