مدرب بيروزي: الهلال أقوى من الأهلي.. وخسارتنا متوقعة

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق فريق بيروزي الإيراني، أن الهلال السعودي أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، وأثبت ذلك بعدما فاز بعشرة لاعبين 4-0 في ذهاب نصف دوري الأبطال.
وقال مدرب بيروزي: «كنت أتوقع أن تكون المباراة صعبة علينا، خاصة وأنت تواجه فريقًا متمرسًا في هذه البطولة، الهلال أقوى بكثير من الأهلي، يملكون عناصر حتى في دكة البدلاء، لعبوا بـ10 لاعبين، وكانوا أفضل منا واستغلوا اغلب الفرص».
وأضاف إيفانكوفيتش: «الهلال استحوذ على المباراة بشكل كامل، رغم الطرد سجلوا هدفين، مهمتنا صعبة لكن في كرة القدم كل شيء وارد».
وواصل المدرب الكرواتي: «بخصوص إيقاف تاريمي، فأنا مندهش كيف يصدر القرار قبل 3 أيام من اللقاء، لا يمكنني تقبل هذا الشيء، في لقاء الإياب ضد الهلال سيعود سيد جلال حسيني، بعد أن غاب لفترة طويلة ومشاركته الأولى ستكون ضد الهلال».