مدرب بيروزي: الهلال أقوى من الأهلي.. وخسارتنا متوقعة

المواطن - الرياض

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق فريق بيروزي الإيراني، أن الهلال السعودي أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، وأثبت ذلك بعدما فاز بعشرة لاعبين 4-0 في ذهاب نصف دوري الأبطال.

وقال مدرب بيروزي: «كنت أتوقع أن تكون المباراة صعبة علينا، خاصة وأنت تواجه فريقًا متمرسًا في هذه البطولة، ‏الهلال أقوى بكثير من الأهلي، يملكون عناصر حتى في دكة البدلاء، لعبوا بـ10 لاعبين، وكانوا أفضل منا واستغلوا اغلب الفرص».

وأضاف إيفانكوفيتش: «الهلال استحوذ على المباراة بشكل كامل، رغم الطرد سجلوا هدفين، مهمتنا صعبة لكن في كرة القدم كل شيء وارد».

وواصل المدرب الكرواتي: «بخصوص إيقاف تاريمي، فأنا مندهش كيف يصدر القرار قبل 3 أيام من اللقاء، لا يمكنني تقبل هذا الشيء، في لقاء الإياب ضد الهلال سيعود سيد جلال حسيني، بعد أن غاب لفترة طويلة ومشاركته الأولى ستكون ضد الهلال».







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